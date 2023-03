Von Iris Mayer

Der MDR wird künftig von einem Verwaltungsfachmann geführt. Der 54-jährige Ralf Ludwig erreichte am Montag knapp die erforderliche Zwei-Drittel-Mehrheit im Rundfunkrat, er war der einzige Kandidat für die Nachfolge der scheidenden Intendantin Karola Wille. Für Ludwig stimmten 33 der 48 anwesenden Mitglieder, zwölf votierten gegen ihn, drei enthielten sich. Vor seiner Wahl kündigte Ludwig einen Sechs-Punkte-Plan an und sagte, er wolle das Vertrauen der Menschen in die Berichterstattung stärken und verlorenes zurückzuholen. Ludwig tritt das Amt im November an, er ist für sechs Jahre gewählt.