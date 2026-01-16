Womöglich standen die ersten Minuten der Sendung Maybrit Illner am Donnerstagabend im ZDF paradigmatisch für ihr Thema „Trumps neue Weltordnung“. Denn man wurde einfach ins Geschehen hineingeworfen – ohne Begrüßung, einleitende Worte oder eine Vorstellung der Gäste. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Union, Norbert Röttgen, sprach schon, bevor er überhaupt im Bild war. Als Maybrit Illner erschien, eilte ihre Stimme davon. Dann begann der aus Washington zugeschaltete US-Sicherheitsexperte Peter Rough zu sprechen, bevor man ihn überhaupt sah.
„Maybrit Illner“Was für ein Chaos
Bei Maybrit Illner mit Norbert Röttgen und Annalena Baerbock soll es um „Trumps neue Weltordnung“ gehen. Nur beginnt die Sendung schon völlig unaufgeräumt. Ein Omen?
Von Timo Posselt
