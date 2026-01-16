Zum Hauptinhalt springen

„Maybrit Illner“Was für ein Chaos

Lesezeit: 3 Min.

Trump wolle sich mit einer Grönland-Annexion selber ein Denkmal setzen, mutmaßt Militärexperte Carlo Masala (links). Der CDU-Außenexperte Norbert Röttgen hält das ohnehin für unrealistisch: „die Grönländer lieben ihr Land.“
Trump wolle sich mit einer Grönland-Annexion selber ein Denkmal setzen, mutmaßt Militärexperte Carlo Masala (links). Der CDU-Außenexperte Norbert Röttgen hält das ohnehin für unrealistisch: „die Grönländer lieben ihr Land.“ (Foto: Jule Roehr/ZDF)

Bei Maybrit Illner mit Norbert Röttgen und Annalena Baerbock soll es um „Trumps neue Weltordnung“ gehen. Nur beginnt die Sendung schon völlig unaufgeräumt. Ein Omen?

Von Timo Posselt

Womöglich standen die ersten Minuten der Sendung Maybrit Illner am Donnerstagabend im ZDF paradigmatisch für ihr Thema „Trumps neue Weltordnung“. Denn man wurde einfach ins Geschehen hineingeworfen – ohne Begrüßung, einleitende Worte oder eine Vorstellung der Gäste. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Union, Norbert Röttgen, sprach schon, bevor er überhaupt im Bild war. Als Maybrit Illner erschien, eilte ihre Stimme davon. Dann begann der aus Washington zugeschaltete US-Sicherheitsexperte Peter Rough zu sprechen, bevor man ihn überhaupt sah.

Grönland
:Sie trauen Trump hier alles zu

In Nuuk müssen sie sich erst daran gewöhnen, dass in Washington über sie verhandelt wird. Mal will Trump Grönland kaufen, dann erobern, was auch immer. Szenen aus einem kleinen, großen und einigermaßen aufgeschreckten Land.

SZ PlusVon Peter Burghardt und Michael Neudecker

