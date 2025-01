von Thore Rausch

Es war zunächst nicht klar, was genau Jens Spahn auf seinem Ausflug zum republikanischen Parteitag in Milwaukee vergangenen Juli so verzaubert hat. Vielleicht die vom Online-Reiseführer beschworene „traditionelle Braukultur“ der Stadt? Ganz verzückt jedenfalls meldete sich Spahn, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Union, von dort aus: Eine Wiederwahl Trumps, der „außenpolitisch häufig richtig lag“, sei „vielleicht eine Chance“.