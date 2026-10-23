Ein fieser Gedanke vorab. Mal angenommen, man würde eine Satire über den Medienbetrieb schreiben und hätte dafür eine fiktive Talkshow zu besetzen, deren Gästeliste auf den ersten Blick so schräg wie nur möglich klingen soll. Dann wäre diese fiktive Gästeliste vermutlich nicht weit weg von dem Aufgebot, das Maybrit Illner ihren Zuschauern am Donnerstagabend präsentierte.
Anthony Scaramucci bei „Maybrit Illner“Trump? „Sie lassen ihn all das machen, was er machen möchte“
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Ausnahmsweise sind sich diesmal alle einig: Der Kurzzeit-Sprecher des Weißen Hauses von 2017 verliert kein gutes Wort über seinen früheren Chef. Und der Comedian Michael Mittermeier warnt davor abzustumpfen.
Von Max Fluder
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