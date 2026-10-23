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Anthony Scaramucci bei „Maybrit Illner“Trump? „Sie lassen ihn all das machen, was er machen möchte“

Lesezeit: 2 Min.

„Trumps Kampf um die Macht – wie gefährlich ist das für die Welt?“ Diese Frage debattieren (von links) Armin Laschet, Maybrit Illner, Frederik Pleitgen, Stormy-Annika Mildner, hinzugeschaltet wurden Anthony Scaramucci und Michael Mittermeier.
„Trumps Kampf um die Macht – wie gefährlich ist das für die Welt?“ Diese Frage debattieren (von links) Armin Laschet, Maybrit Illner, Frederik Pleitgen, Stormy-Annika Mildner, hinzugeschaltet wurden Anthony Scaramucci und Michael Mittermeier.
ZDF/Svea Pietschmann

Ausnahmsweise sind sich diesmal alle einig: Der Kurzzeit-Sprecher des Weißen Hauses von 2017 verliert kein gutes Wort über seinen früheren Chef. Und der Comedian Michael Mittermeier warnt davor abzustumpfen.

Von Max Fluder

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Ein fieser Gedanke vorab. Mal angenommen, man würde eine Satire über den Medienbetrieb schreiben und hätte dafür eine fiktive Talkshow zu besetzen, deren Gästeliste auf den ersten Blick so schräg wie nur möglich klingen soll. Dann wäre diese fiktive Gästeliste vermutlich nicht weit weg von dem Aufgebot, das Maybrit Illner ihren Zuschauern am Donnerstagabend präsentierte.

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