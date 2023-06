Maybrit Illner lässt über den Zusammenbruch des Kachowka-Staudamms in der Ukraine diskutieren. Bloß: So richtig viel zu diskutieren gibt es da gar nicht. Immerhin darf Claus Kleber Werbung für eine alte Doku machen.

Von Kathrin Müller-Lancé

Mehr als 65 Wochen hält der Krieg in der Ukraine inzwischen an. Das sind mehr als 65 Wochen, in denen das Thema auch die Talkrepublik Deutschland bestimmt. In all der Zeit haben sich, grob unterteilt, zwei Sorten von Diskussionen im öffentlich-rechtlichen Gesprächsfernsehen etabliert: der Krawall-Talk, bei dem schon die Gästeauswahl darauf angelegt ist, den sich möglicherweise anbahnenden Sofaschlaf der Zuschauerinnen und Zuschauer zu verhindern. Grüße gehen raus an Andreij Melnyk und Sahra Wagenknecht. Und dann gibt es noch die eher polemikarme Expertenrunde, die das Gemüt der Zuschauerinnen und Zuschauer der Uhrzeit entsprechend schont und höchstens aufhorchen lässt, wenn sich die Moderatorin verhaspelt oder zur falschen Zeit den Knopf für den Einspieler drückt.