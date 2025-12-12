Wie groß der Schock in Europa ist, jetzt, da die Trump-Regierung in ihrer Nationalen Sicherheitsstrategie all das in hässlichen Worten ausbuchstabiert hat, was man hierzulande bislang befürchtete – das gelang es Maybrit Illner mit ihrer Sendung ganz gut zu illustrieren. Fünf Experten, ein Tisch, eine Meinung, eine Miene – Trauer und Verzweiflung.