Wie groß der Schock in Europa ist, jetzt, da die Trump-Regierung in ihrer Nationalen Sicherheitsstrategie all das in hässlichen Worten ausbuchstabiert hat, was man hierzulande bislang befürchtete - das gelang es Maybrit Illner mit ihrer Sendung ganz gut zu illustrieren. Fünf Experten, ein Tisch, eine Meinung, eine Miene – Trauer und Verzweiflung.
„Maybrit Illner“„Diese Leute sehen die Ukraine als Business-Case“
Lesezeit: 3 Min.
Nach Donald Trumps Kampfansage an die EU betreiben Sicherheitspolitiker bei Maybrit Illner Gruppentherapie. Der zugeschaltete Vitali Klitschko bemüht sich um Aufmunterung. Doch die Runde im Studio ist sich einig: Der große Clash kommt - und zwar bald.
