Zum Hauptinhalt springen

„Maybrit Illner“„Diese Leute sehen die Ukraine als Business-Case“

Lesezeit: 3 Min.

Der außenpolitische Kurs von US-Präsident Donald Trump war das zentrale Thema in der Talkrunde von Moderatorin Maybrit Illner (Mitte).
Der außenpolitische Kurs von US-Präsident Donald Trump war das zentrale Thema in der Talkrunde von Moderatorin Maybrit Illner (Mitte). (Foto: ZDF/Jule Roehr)

Nach Donald Trumps Kampfansage an die EU betreiben Sicherheitspolitiker bei Maybrit Illner Gruppentherapie. Der zugeschaltete Vitali Klitschko bemüht sich um Aufmunterung. Doch die Runde im Studio ist sich einig: Der große Clash kommt  - und zwar bald.

Von Moritz Baumstieger

Wie groß der Schock in Europa ist, jetzt, da die Trump-Regierung in ihrer Nationalen Sicherheitsstrategie all das in hässlichen Worten ausbuchstabiert hat, was man hierzulande bislang befürchtete - das gelang es Maybrit Illner mit ihrer Sendung ganz gut zu illustrieren. Fünf Experten, ein Tisch, eine Meinung, eine Miene – Trauer und Verzweiflung.

Zur SZ-Startseite

Patricia Schlesinger
:Anklage, also doch

Nach mehr als drei Jahren Ermittlungen präsentiert die Staatsanwaltschaft ihre Anklage gegen die frühere Intendantin des RBB, Patricia Schlesinger. Nun geht die Skandalaufarbeitung wirklich los.

SZ PlusVon Aurelie von Blazekovic

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite