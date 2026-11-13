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„Maybrit Illner“ zu Ukraine-Verhandlungen„Putin weiß, dass er nichts zu befürchten hat“

Lesezeit: 4 Min.

„Man darf es nicht übertreiben mit der Euphorie“: Armin Laschet, CDU.
„Man darf es nicht übertreiben mit der Euphorie“: Armin Laschet, CDU.
Svea Pietschmann/ZDF

Die Hoffnung auf einen baldigen Frieden im Ukraine-Krieg sehen fast alle Gäste skeptisch, ZDF-Reporterin Katrin Eigendorf wie auch CDU-Außenpolitiker Armin Laschet. Nur eine BSW-Politikerin hält an einer längst widerlegten Legende fest.

Von Peter Fahrenholz

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Wenn die Dinge politisch im Fluss sind oder es zumindest den Anschein hat, sie seien in Fluss, tun sich die Talkrunden im Fernsehen meist besonders schwer. Wenn schon die Akteure selbst nicht wissen, wie es weitergehen wird, wie sollen es dann die Diskutanten in einem Fernsehstudio wissen? Die aktuellen Gespräche über eine möglicherweise bevorstehende Lösung im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine sind ein anschauliches Beispiel. Ist das jetzt ein echter Hoffnungsschimmer? Oder doch nur wieder der nächste Trick von Wladimir Putin, um Zeit zu schinden und den US-Präsidenten bei der Stange zu halten?

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