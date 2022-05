Von Kathrin Müller-Lancé

So ein Talk-Tisch wirkt ja fast schon herrlich altmodisch in Zeiten, in denen Argumente vermehrt durch offene Briefe ausgetauscht werden. Da sitzen (oder sind immerhin Bildschirm an Bildschirm zugeschaltet) bei Maybrit Illner keine Unterschriften, sondern doch tatsächlich leibhaftige Menschen und sprechen miteinander statt Pamphlete herumzuschicken. Hin und wieder gibt man sich sogar Recht. Natürlich kommt die Runde an diesem Abend um die beiden Rundschreiben zum Ukraine-Krieg herum, die jüngst für Unruhe in Debattendeutschland sorgten. Soll sie wahrscheinlich auch gar nicht, immerhin sind mit der Publizistin Marina Weisband und dem Erklärfernsehen-Veteran Ranga Yogeshwar gleich zwei Absender eingeladen.