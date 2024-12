Von Thore Rausch

Wenn es nach Robert Habeck ginge, würde die Zukunft der Republik nicht mehr in Konferenzräumen verhandelt, sondern am Küchentisch. Dort, wo Menschen zusammenkommen, wo der Vizekanzler im Kuschelpulli sitzt, wo er das Volk zum Youtube-Gespräch lädt und sagt: „Hi, ich bin der Robert.“ Es ist schließlich auch kein gewöhnlicher Kanzlerkandidat, der am Donnerstagabend bei Illner Platz nimmt, nein, Habeck nennt sich „Kandidat für die Menschen in Deutschland“.