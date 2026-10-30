Thema Proteste bei „Maybrit Illner“„Ich bin kein Experte, aber habe dazu natürlich eine Meinung“

An vielen Orten in Europa gehen gerade junge Menschen auf die Straße; und die Tatsache, dass nicht ganz klar ist, wofür oder wogegen sie im Einzelnen genau demonstrieren, ist für eine Talkshow natürlich ein vortrefflicher Vorwand dafür, noch mal über alles zu reden. Maybrit Illner tat es am Donnerstagabend mit ihren Gästen unter dem Motto „Deutschland unter Druck – viel Zorn, wenig Zuversicht“. Ein Titel wie „AfD, Antisemitismus, Berlin, Europa, Merz, Mitte, Populismus, Putin, Sachsen-Anhalt, Trump, Ukraine, Wohnungsnot, Xi, Zukunft“ wäre kaum minder treffend gewesen, außer natürlich, dass schon die alphabetische Anordnung eine trügerische Illusion von Struktur suggeriert hätte.

Die verschiedenen aktuellen Proteste fasste die Redaktion in einem ersten Einspielfilm mit den Worten zusammen: „Die Jugend steigt auf die Barrikaden. Frankreich, Italien, Spanien, Belgien, Serbien. Unterschiedliche Ziele, die eines verbindet: ein Nein zum Weiter-so.“ An keiner Stelle kehrte die Sendung später nach Frankreich, Italien, Spanien, Belgien oder Serbien zurück. Und auch „die Jugend“ streifte sie nur sporadisch; anwesend war sie ohnehin nicht.

Beispielhaft für die Art der Diskussion sei die Frage zitiert, die Illner dem Axel-Springer-Autor Paul Ronzheimer zuwarf: „Es wird dann und wann auch darüber nachgedacht, dass diese Menschen auf der Straße tatsächlich eben mit Hausgemachtem und gar nicht mit den großen Unglücken in der Welt konfrontiert sind. Und dass sie, wenn sie dann Aufforderungen durch den Staat bekommen, Wehrpflicht, und sagen, okay, ich falle dir als junger Mensch ein, wenn es gilt, dieses Land zu verteidigen, aber dass mein Zimmer in der Wohngemeinschaft 600 Euro kostet und dass ich die nicht zahlen kann, das siehst du nicht. Wie ist so was aufzulösen? Ist es politisch noch aufzulösen? Wohin denken Sie?“

Diese Frage war besonders bemerkenswert angesichts folgender Tatsache: Unmittelbar zuvor hatte der Autor Philipp Blom erklärt, dass es Gift für eine Demokratie sei, wenn die Menschen das Gefühl hätten, dass sie nicht vorankommen – egal, wie sie sich abstrampeln –, während es „denen da oben“ immer besser geht. „Dass Menschen fühlen, dieses System wirkt nicht mehr für mich, das kann ich sehr gut verstehen“, sagte er und fügte hinzu: „Demokratie ist im Prinzip ein Spiel.“

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Es dauert eine Viertelstunde, ehe Blom wieder zu Wort kommt

Man hätte gerne gewusst, was er mit diesem Satz meinte, und Blom klang, als hätte er es gerne erzählt, aber Maybrit Illner hatte ihm längst schon nicht mehr zugehört. Irgendwann, vielleicht schon vor Beginn der Sendung, muss sie aufgehört haben, die Antworten ihrer Gesprächspartner auf einen Sinn abzuklopfen. Sie hatte umgeschaltet auf einen Moderationsmodus, bei dem sie nur noch reflexhaft die Bälle von einem zum anderen weiterspielte; manchmal mit einem vagen Bezug zu dem, was gerade gesagt wurde, gerne auch, indem sie den letzten Satz des gerade Antwortenden vervollständigte, manchmal einfach als neuer Aufschlag.

Vermutlich wäre Bloms Satz einfach unerklärt für immer in der Luft hängen geblieben, wenn er ihm nicht sehr wichtig gewesen wäre. Und so wiederholte er ihn, geschlagene 15 Minuten später, als er wieder zu Wort kam. In der Zwischenzeit hatten die erfahrenen Talkshowbewohner Paul Ronzheimer und Melanie Amann ausführlich, routiniert und kontrovers über alles Mögliche gesprochen, vorrangig über die Linkspartei und die Neuigkeiten zur Regierungsbildung in Berlin. Aber nun warf Illner endlich Blom wieder den Ball zu, und der sagte, er wolle es jetzt noch mal sagen, weil es ihm einfach so ein wichtiger Gedanke sei: „Demokratie ist ein Spiel.“

„Ein Spiel“, rief Maybrit Illner nun überrascht aus, die das offenbar gerade zum ersten Mal hörte, und Blom führte aus, dass das Spiel ganz gut funktioniere, wenn sich genug Menschen an die Regeln halten. Aber wenn die meisten Menschen versuchten, Schach zu spielen, und das Gegenüber habe einen Revolver, dann hätten die Leute keine Lust mehr auf das Spiel.

Vielleicht hätte es sich gelohnt, über die Bedeutung dieser Metapher länger zu reden. Illner aber wollte Paul Ronzheimer stattdessen noch fragen, ob man vielleicht die großen KI-Konzerne zerschlagen oder vergesellschaften müsste. Darauf sagte der den fantastischen Satz, der ihm mindestens sieben weitere Talkshow-Einladungen garantieren sollte: „Ich bin kein Vergesellschaftungsexperte, aber habe dazu natürlich eine Meinung.“

„Das Problem mit unserer Demokratie ist, dass sie ein System ungesicherter Gewissheiten ist“, sagt Gauck

Nun muss man zur Verteidigung der Talkshow-Teilnehmer und der Moderatorin sagen, dass sie unter erschwerten Bedingungen antraten. Den Auftakt der Sendung bildete nämlich ein vorab aufgezeichnetes gut halbstündiges Einzelgespräch mit dem früheren Bundespräsidenten Joachim Gauck. Der 86-Jährige nutzte die fehlende Fokussierung der Sendung mit beinahe bewundernswerter Konsequenz dazu, jede Frage Illners zum Vorwand für ein mal fröhliches, mal besorgtes Mäandern durch seinen Kopf und die Welt zu nutzen.

Viel Zorn, wenig Zuversicht? Der frühere Bundespräsident Joachim Gauck im aufgezeichneten Gespräch mit Maybrit Illner. Foto: Svea Pietschmann/ZDF

Illner moderierte das Gespräch damit an, dass sie Gauck die Frage gestellt hätte, was ihm in dieser Lage Hoffnung mache. Und dass man in der Folge weder diese Frage noch eine Antwort darauf hörte, ist bezeichnend für die Irrlichterei des Ganzen. Besonders spektakulär war, wie Gauck, vermutlich, ohne dass er es selbst bemerkte, die Frage nicht beantwortete, ob der bayerische Ministerpräsident Markus Söder der richtige wäre, den Aufstieg der AfD zu stoppen.

„Wir wissen es nicht genau“, antwortete Gauck. „Das Problem mit unserer Demokratie ist, dass sie ein System ungesicherter Gewissheiten ist. Wir haben die Gewissheit, dass es kein anderes System gibt, was die Qualität der Demokratie überbieten könnte. Auf der anderen Seite sind wir unsicher, ob die Gewählten immer das Richtige tun. Aber die Wählerinnen und Wähler auch! Und deshalb können wir im Grunde davon ausgehen, dass wir uns verirren können. Und wir sehen das in Ungarn.“

Selten war eine Talkshow dermaßen verwirrend. Nicht, dass die jungen Leute am Ende womöglich auch dagegen auf die Straße gehen?