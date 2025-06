Ein Gespenst geht um bei Maybrit Illners Sendung über Deutschlands Militärausgaben: das der Alternativlosigkeit. Nur ein Gast durchbricht die unbehagliche Eintracht. Es ist nicht Außenminister Wadephul.

Von Felix Stephan

Im fünften Akt von Shakespeares Königsdrama „Richard II.“ gibt es diesen Moment, in dem der Herzog von Aumerle, der Sohn des Herzogs von York, beim späteren König Heinrich IV. um Vergebung bitten muss. Er hatte sich an einer Verschwörung gegen ihn beteiligt und ist jetzt, da Richard II. abgedankt hat und Heinrich IV. sein Nachfolger werden soll, in einer misslichen Lage: Eigentlich erwartet ihn die Todesstrafe.