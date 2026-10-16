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Johann Wadephul bei „Maybrit Illner“„Wir werden ja jetzt schon angegriffen“

Lesezeit: 3 Min.

Johann Wadephul bei Maybrit Illner.
Johann Wadephul bei Maybrit Illner.
Svea Pietschman/ZDF

Der deutsche Außenminister ringt sich trotz der Krisenlage zu zartem Optimismus durch. Eine Live-Übertragung nach Magdeburg lässt die Studiogäste der Talkshow verzweifeln.

Von Max Fluder

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Es gibt gute Live-Übertragungen im deutschen Fernsehen. Und es gibt das, was Donnerstagabend in der Talkshow von Maybrit Illner passierte. Eine Übertragung, so wirkte es, die Studiogäste, Moderatorin und nicht zuletzt den geneigten Zuschauer gleichermaßen triggerte. Dabei hätte es alles anders kommen können, und lange sah es auch so aus, als ginge man aus diesem Abend mit einem Plus an Information heraus. Und nicht mit einem hohen Puls.

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