Nachdem es eine gefühlte Ewigkeit und echte knappe 40 Minuten um harte Verteidigungspolitik geht, fällt ein Satz, der selbst zum lethargischsten aller Zuhörer durchdringen dürfte. Und sei dieser noch so übersättigt und ermattet von Marschflugkörper-Drohnen-atomarer-Schutzschirm-Diskussionen. Marina Weisband, eine der Gäste an diesem Abend in der Talkshow von Maybrit Illner, versetzt sich kurz mal in die Rolle von Wladimir Putin. Wie also würde sie, Weisband, gegen Deutschland vorgehen, wenn sie russischer Präsident und Kriegstreiber wäre? Sie sagt: „Ich würde doch nicht mit Panzern angreifen, wenn es Facebook gibt.“ Russland, sagt Weisband, könne in Deutschland seine Ziele auch dadurch erreichen, indem es eine kremlfreundliche Partei an die Macht bringe. Wer das wohl sein könnte?