Von Roman Deininger

Es könnte natürlich Zufall sein, dass Alexander Dobrindt in der Mitte sitzt, auf den ersten Blick wie eine Art ehrenamtlicher Co-Moderator. Es ist aber auch überhaupt nicht auszuschließen, dass sich die Redaktion von „Maybrit Illner“ etwas gedacht hat bei dieser Tischordnung. Dobrindt, der Vorsitzende der CSU-Landesgruppe im Bundestag, ist gerade so etwas wie der Mann der Stunde in Berlin. „Kann Schwarz-Rot noch scheitern?“, heißt Illners Sendung am Donnerstagabend, und die Lehre aus den vergangenen Tagen und Wochen kann eigentlich nur sein: zumindest nicht an diesem Mann.