Talkshow-Ultras wissen, dass Maybrit Illner ihr Publikum für gewöhnlich mit sieben wärmenden Worten in die kalte Welt entlässt: „Bis nächsten Donnerstag, gleiche Stelle, gleiche Welle.“ Diese Woche mussten die Zuschauer ohne Maybrit Illner auskommen. Wegen eines Trauerfalls ließ sie sich von der ZDF-Journalistin Shakuntala Banerjee vertreten.