Talkshow-Ultras wissen, dass Maybrit Illner ihr Publikum für gewöhnlich mit sieben wärmenden Worten in die kalte Welt entlässt: „Bis nächsten Donnerstag, gleiche Stelle, gleiche Welle.“ Diese Woche mussten die Zuschauer ohne Maybrit Illner auskommen. Wegen eines Trauerfalls ließ sie sich von der ZDF-Journalistin Shakuntala Banerjee vertreten.
„Maybrit Illner“Verrückte Idee: Auch mal einen Feiertag abschaffen
Die deutsche Wirtschaft kommt nicht voran, das sehen alle Gäste bei „Maybrit Illner“ so. Den einzigen sehr konkreten Reformvorschlag macht ein Ökonom aus Österreich.
Von Jan Schmidbauer
Konjunktur:Deutschland wirtschaftet unter seinen Möglichkeiten
Erstmals stellt Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche einen Jahreswirtschaftsbericht vor. Sie nutzt das vor allem, um Reformen einzufordern – denn das bisschen Wachstum reicht ihr nicht.
