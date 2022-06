Von Nele Pollatschek

Ein ungeübter Beobachter der deutschen Polit-Talkshow mag auf die Idee kommen, dass das, was am Donnerstag - am Abend nach dem Tag, an dem es nach vielen Irrungen, Wirrungen und "beleidigten Leberwürsten" endlich zum langersehnten "Rein und Raus mit Fototermin" zwischen Olaf Scholz und Wolodimir Selenskij kam - bei "Maybrit Illner" gezeigt wurde, ein kleines bisschen langweilte. Auch der geübte Beobachter muss einräumen: Es saßen schon spannender fünf Menschen um einen Tisch.