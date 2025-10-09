Das war gute Arbeit! Diese Erkenntnis drängte sich jedem geneigten Zuschauer auf, der am Donnerstagabend Carsten Linnemann im Berliner Studio von Maybrit Illner beim Diskutieren zusah. Ja, die Maske des ZDF hatte einen vortrefflichen Job gemacht, um dem CDU-Generalsekretär die Strapazen der vergangenen Nacht wegzuschminken.
„Maybrit Illner“„Wir brauchen eine Legislaturperiode des Mutes“
Lesezeit: 2 Min.
Ein erschöpfter Carsten Linnemann verteidigt bei Maybrit Illner die beschlossenen Reformen der Bundesregierung. Und schließt am Ende mit einem sehr ehrlichen Eingeständnis.
Von Jan Diesteldorf
