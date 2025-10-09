Zum Hauptinhalt springen

Maybrit Illner„Wir brauchen eine Legislaturperiode des Mutes“

Lesezeit: 2 Min.

Mehr Entschlossenheit, mehr Reformen: CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann drückt aufs Tempo.
Mehr Entschlossenheit, mehr Reformen: CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann drückt aufs Tempo. (Foto: ZDF/Jule Roehr)

Ein erschöpfter Carsten Linnemann verteidigt bei Maybrit Illner die beschlossenen Reformen der Bundesregierung. Und schließt am Ende mit einem sehr ehrlichen Eingeständnis.

Von Jan Diesteldorf

Das war gute Arbeit! Diese Erkenntnis drängte sich jedem geneigten Zuschauer auf, der am Donnerstagabend Carsten Linnemann im Berliner Studio von Maybrit Illner beim Diskutieren zusah. Ja, die Maske des ZDF hatte einen vortrefflichen Job gemacht, um dem CDU-Generalsekretär die Strapazen der vergangenen Nacht wegzuschminken.

