Von Joshua Beer

Das Gute an Talkshow-Stammgästen ist: Man kann sich vor der Sendung schon so ungefähr ausmalen, was sie sagen werden. Durch kluges Auswählen lässt sich damit ein bisschen Dramaturgie vorplanen, Pro und Contra, so etwas. Die erste halbe Stunde "Maybrit Illner" zur Sicherheit Europas krankt aber dann eben genau daran: Alle sagen, was sie immer sagen. FDP-Verteidigungsexpertin Marie-Agnes Strack-Zimmermann etwa wiederholt ihr Mantra, dass Deutschland zwar schon viel für die Ukraine getan habe im Verteidigungskrieg gegen Russland, aber da noch "deutlich mehr" gehe. Beispielsweise endlich die versprochenen Taurus-Marschflugkörper liefern. Was aber auch kein "Game-Changer" in der Ukraine sein wird, wie mehrere in der Runde betonen. Es brauche mehr Diplomatie neben Waffenlieferungen. Und ach ja: Europa muss besser zusammenarbeiten.