Maybrit IllnerWo Heidi Reichinnek und Jens Spahn sich einig sind

Lesezeit: 2 Min.

Heidi Reichinnek ist Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag.
Heidi Reichinnek ist Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag.

Wer rettet den Sozialstaat in Deutschland? Die Linke und der Konservative fetzen sich bei Illner wie erwartet, aber in einem Punkt gibt es doch eine überraschende Annäherung: bei der Vermögensverteilung.

Von Josef Kelnberger

Es ist eine sichere Sache, in einer Talkshow Heidi Reichinnek und Jens Spahn aufeinander loszulassen. Man kann davon ausgehen, dass die beiden einander an die Gurgel gehen werden, rein rhetorisch natürlich.

