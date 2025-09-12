Es ist eine sichere Sache, in einer Talkshow Heidi Reichinnek und Jens Spahn aufeinander loszulassen. Man kann davon ausgehen, dass die beiden einander an die Gurgel gehen werden, rein rhetorisch natürlich.
Maybrit IllnerWo Heidi Reichinnek und Jens Spahn sich einig sind
Lesezeit: 2 Min.
Wer rettet den Sozialstaat in Deutschland? Die Linke und der Konservative fetzen sich bei Illner wie erwartet, aber in einem Punkt gibt es doch eine überraschende Annäherung: bei der Vermögensverteilung.
Von Josef Kelnberger
