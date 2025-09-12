Maybrit Illner Wo Heidi Reichinnek und Jens Spahn sich einig sind 12. September 2025, 2:00 Uhr | Lesezeit: 2 Min.

Heidi Reichinnek ist Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag. (Foto: Sebastian Gollnow/Sebastian Gollnow/dpa)

Wer rettet den Sozialstaat in Deutschland? Die Linke und der Konservative fetzen sich bei Illner wie erwartet, aber in einem Punkt gibt es doch eine überraschende Annäherung: bei der Vermögensverteilung.

Von Josef Kelnberger

Artikel anhören Anhören

Artikel anhören Artikel anhören

Merken

Artikel teilen Teilen

Feeback Feedback