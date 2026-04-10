Der Preis für die bedeutendste philosophische Erkenntnis des Abends geht nach dieser Sendung eindeutig an Norbert Röttgen. „Wir reden in einem großen Nichtwissen“, sagte der CDU-Außenpolitiker bei „Maybrit Illner“ im Gespräch über den Krieg in Nahost. Das wäre ein schönes Motto für alle politischen Talkshows – und speziell für jene, die zu ergründen versuchen, was im Kopf von Donald Trump vor sich geht. Niemand weiß ja, ob es dort etwas anderes gibt als Hass und Größenwahn.