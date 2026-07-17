Zum Hauptinhalt springen

„Maybrit Illner“Erste Hilfe für das Gesundheitssystem – nur: Wo bleibt die Therapie?

Lesezeit: 2 Min.

Tk-Chef Jens Baas und Gesundheitsministerin Nina Warken diskutieren bei Maybrit Illner über das deutsche Gesundheitssystem.
Tk-Chef Jens Baas und Gesundheitsministerin Nina Warken diskutieren bei Maybrit Illner über das deutsche Gesundheitssystem. ZDF/Svea Pietschmann

Der Chef von Deutschlands größter Krankenkasse findet markige Worte für den Zustand des Gesundheitswesens. Ministerin Warken wiederum wirkt überhaupt nicht glücklich mit ihrer Sparreform.

Von Max Fluder

SZ bei Google bevorzugen

Recht am Anfang der Sendung sagt Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) etwas, das den Zuschauer grübelnd hinterlässt. Eher noch: Was Warken in der Talkshow von Maybrit Illner am Donnerstagabend von sich gibt, zwingt einem das Grübeln praktisch auf. Zumindest dann, wenn man in der letzten Zeit beim, sagen wir, Hausarzt war. Oder der Orthopädin. Oder beim Infektiologen. Oder der Zahnärztin. Wenn man also Mensch ist, und als solcher auch mal malad.

Zur SZ-Startseite

Gesundheitspaket
:Warum der Kanzler plötzlich um seine Reform zittern musste

Nach dem Bundestag musste auch der Bundesrat die Gesundheitsreform billigen. Das zwang die Regierung zu einem nächtlichen Angebot – und entwickelte sich trotzdem zum Krimi.

SZ PlusVon Georg Ismar und Robert Roßmann

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite