Recht am Anfang der Sendung sagt Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) etwas, das den Zuschauer grübelnd hinterlässt. Eher noch: Was Warken in der Talkshow von Maybrit Illner am Donnerstagabend von sich gibt, zwingt einem das Grübeln praktisch auf. Zumindest dann, wenn man in der letzten Zeit beim, sagen wir, Hausarzt war. Oder der Orthopädin. Oder beim Infektiologen. Oder der Zahnärztin. Wenn man also Mensch ist, und als solcher auch mal malad.