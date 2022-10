Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey findet es gut, dass die Gasumlage gefallen ist. Sie nutzte die Talkshow Maybrit Illner aber auch als Forum dafür, was sie sonst noch gut findet: Maßnahmen nämlich, die ihre eigene Regierung in Berlin bereits erlassen hat, etwa das Anschlussticket für das Neun-Euro-Ticket.

Von Kathrin Müller-Lancé

Wie gern würde man einfach ZDF-Meteorologin Katja Horneffer weiter dabei zuhören, wie sie nach dem Heute Journal über den Zugweg der Kraniche berichtet. Eine Reise in den Süden, wo es auch im Winter schön warm ist, wo kein Heizknauf gedreht und keine Gasrechnung gefürchtet werden muss - schön wär's. Doch bald schon müssen die Vögel vom Greenscreen weichen, Horneffer zeigt auf der Wetterkarte den Verlauf der nächsten Kaltfront und übergibt den Fernsehabend an Maybrit Illner, die an diesem Donnerstag, wie sollte es anders sein, mit ihren Gästen über die Energiekrise diskutiert.