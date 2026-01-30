Zum Hauptinhalt springen

„Maybrit Illner“Der halbrunde Schadenstisch der deutschen Wirtschaft

Lesezeit: 2 Min.

Shakuntala Banerjee (Mitte) ist spontan für Maybrit Illner eingesprungen. Doch der Runde um Autolobbyistin Hildegard Müller, Vizekanzler Lars Klingbeil, Journalistin Eva Quadbeck und dem Ökonom Gabriel Felbermayr kann auch sie vor allem Zustandsbeschreibungen entlocken.
Shakuntala Banerjee (Mitte) ist spontan für Maybrit Illner eingesprungen. Doch der Runde um Autolobbyistin Hildegard Müller, Vizekanzler Lars Klingbeil, Journalistin Eva Quadbeck und dem Ökonom Gabriel Felbermayr kann auch sie vor allem Zustandsbeschreibungen entlocken. (Foto: Jule Roehr/ZDF)

Dass die Deutschen mal wieder Wirtschaftswachstum bräuchten, sehen alle Gäste bei „Maybrit Illner“ so. Den einzigen sehr konkreten Reformvorschlag macht aber ein Ökonom aus Österreich.

Von Jan Schmidbauer

Talkshow-Ultras wissen, dass Maybrit Illner ihr Publikum für gewöhnlich mit sieben wärmenden Worten in die kalte Welt entlässt: „Bis nächsten Donnerstag, gleiche Stelle, gleiche Welle.“ Diese Woche mussten die Zuschauer ohne Maybrit Illner auskommen. Wegen eines Trauerfalls ließ sie sich von der ZDF-Journalistin Shakuntala Banerjee vertreten.

