Von Johannes Korsche

Zu Beginn zwei auf den ersten Blick kaum zusammenhängende Fakten. Erstens, Schlaghosen sind jetzt wieder in. Hätte man vor ein paar Jahren auch nicht gedacht, dass dieser Teil der 1970er wieder populär wird. Noch dazu, wenn die anstehende Cannabis-Legalisierung ganz andere Anknüpfungspunkte bieten würde. Und zweitens, die erfolgreichste Serie der Welt ist Stranger Things, die sich verklärend an die 1980er-Jahre schmiegt. Was diese beiden Sachen über unsere Zeit aussagen: Wir leben in einer nostalgischen Welt. Vielleicht hat sich das Redaktionsteam um Maybrit Illner also einen kräftigen Schluck aus dem Nostalgie-Kelch gegönnt, der derzeit durch die Gesellschaft kreist, als es die Donnerstagssendung geplant hat. Jedenfalls werden beim Lesen des Sendungsmottos sofort 2015er-Gefühle wach: "Weniger Geld, mehr Flüchtlinge - ist Deutschland noch stark genug?"