„Maybrit Illner“:Ein Kanzler, der den Druck auf Putin hochfährt

Von Josef Kelnberger

Armin Laschet ist ein gescheiterter Kanzlerkandidat und wird niemals mehr Kanzler werden. Dennoch war es an diesem Abend mit Maybrit Illner eine reizvolle Vorstellung, Armin Laschet hätte da als Kanzler im Studio gesessen. Würde es einem Kanzler Laschet besser als Olaf Scholz gelingen, die tiefen Gräben zu schließen, die der Krieg in der Ukraine in der deutschen Gesellschaft hinterlassen hat?