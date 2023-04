Von Philipp Bovermann

Eine junge chinesische Sängerin hatte eben in einer Videoeinspielung ein Lied auf der Gitarre vorgetragen. Die Frau aber, so war anschließend zu erfahren, gibt es nicht, sie ist per KI erzeugt. "Diese Bilder werden wir immer mehr sehen", sagte Ranga Yogeshwar. Maybrit Illner hatte ihn als Gast zum Thema "Künstliche Intelligenz - Maschine gegen Mensch?" eingeladen, wo der Wissenschaftsjournalist sogleich diverse Sorgen loszuwerden begann. Immer häufiger würden wir es im Alltag mit digitalen Menschen zu tun haben, "vielleicht sogar diese Runde lässt sich dann artifiziell darstellen", sagte er.