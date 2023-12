In der Talkrunde zur Haushaltseinigung geht so viel durcheinander, dass man sich als Zuschauer nach einem Schuldnerberater mit Edding und Flipchart sehnt. Fraglich bleibt nicht nur, was die Ampel eigentlich aus dem Heizungsstreit gelernt hat.

Von Jan Schmidbauer

Dass in Talkshows vieles durcheinandergeht, ist nichts Besonderes, sondern Talkshow-Gesetz. Am Donnerstag gehen die Dinge allerdings schon durcheinander, bevor die letzte Maybrit-Illner-Sendung des Jahres überhaupt angefangen hat. Der Finanzjournalist Hermann-Josef Tenhagen wird vom ZDF als Josef-Hermann Tenhagen angekündigt. Und das Thema der Sendung klingt, als gehe einen das alles gar nichts an. "Einigung in letzter Sekunde - wie teuer wird's fürs Land?", lautet die Frage, die man als sogenannter Verbraucher sofort beantworten möchte: Für das Land wird's nicht teurer, sondern blöderweise für uns alle.