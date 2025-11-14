Während der Koalitionsausschuss noch tagt, ist sich die TV-Runde einig: Was dort beschlossen wurde, ist nicht schlecht, reicht aber nicht. Und wer soll den Rentenstreit in der Union lösen? Ein CDU- und ein SPD-Ministerpräsident nennen denselben Namen.

Wenn der Koalitionsausschuss noch tagt, um sich über strittige Themen zu einigen, hat es eine TV-Runde bei der Bewertung der Ergebnisse schwer. Es ist wie bei einem Fußballspiel zur Halbzeit: Man kennt den Zwischenstand, aber nicht das Endergebnis.