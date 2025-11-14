Wenn der Koalitionsausschuss noch tagt, um sich über strittige Themen zu einigen, hat es eine TV-Runde bei der Bewertung der Ergebnisse schwer. Es ist wie bei einem Fußballspiel zur Halbzeit: Man kennt den Zwischenstand, aber nicht das Endergebnis.
„Maybrit Illner“„Wir haben einen Sozialstaat, als wären wir noch bei Bismarck“
Während der Koalitionsausschuss noch tagt, ist sich die TV-Runde einig: Was dort beschlossen wurde, ist nicht schlecht, reicht aber nicht. Und wer soll den Rentenstreit in der Union lösen? Ein CDU- und ein SPD-Ministerpräsident nennen denselben Namen.
Von Peter Fahrenholz
ARD:„Wir sind zu sehr von eigenen Meinungen getrieben“
Die ARD bemüht sich um konservative Zielgruppen. Aber gibt es wirklich ein Problem mit Einseitigkeit? Und sollten sich die Sender den politischen Machtverhältnissen anpassen? Ein Gespräch mit dem WDR-Chefredakteur Stefan Brandenburg.
