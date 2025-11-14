Wenn der Koalitionsausschuss noch tagt, um sich über strittige Themen zu einigen, hat es eine TV-Runde bei der Bewertung der Ergebnisse schwer. Es ist wie bei einem Fußballspiel zur Halbzeit: Man kennt den Zwischenstand, aber nicht das Endergebnis.
„Maybrit Illner“„Wir haben einen Sozialstaat, als wären wir noch bei Bismarck“
Lesezeit: 3 Min.
Während der Koalitionsausschuss noch tagt, ist sich die TV-Runde einig: Was dort beschlossen wurde, ist nicht schlecht, reicht aber nicht. Und wer soll den Rentenstreit in der CDU lösen? Ein CDU- und ein SPD-Ministerpräsident nennen bei der Frage denselben Namen.
Von Peter Fahrenholz
Koalition:Schwarz-Rot will Industriestrom und Flugtickets günstiger machen
Energieintensive Unternehmen sollen in den nächsten drei Jahren nur fünf Cent pro Kilowattstunde bezahlen. Die Spitzen von Union und SPD einigen sich auch auf den Bau von Gaskraftwerken, einen „Deutschlandfonds“ und eine Senkung der Luftverkehrsteuer.
Lesen Sie mehr zum Thema