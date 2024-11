Illner lädt zum nächsten Ampel-Gipfel in dieser Woche – und bleibt erstaunlich nah am Untersuchungsgegenstand. Vielleicht bleibt die Debatte deswegen so ergebnislos.

Von Johannes Korsche

Bevor man Illner am Donnerstagabend einschaltet, noch ein kurzer Blick in die Woche. Denn für jene handgezählten vier Bürger, die in der wohligen Zeit verblieben sind, als die Ampel noch eine „Fortschrittskoalition“ sein wollte, hat die Regierung in dieser Woche nochmal ungeahnte Gipfel erklommen, um ihnen allen von oben ihren inneren Zwist entgegen zu rufen. Go tell it on the mountain summte man da zur Berliner Ampel-Kakofonie – passt ja zur sich langsam nähernden Vorweihnachtszeit.