Was will er? Was tut er?

Von Laura Hertreiter

In der neuen Amazon-Serie The Consultant ist irgendwann ein Elefant tot, weil man es in einer Computerspielfirma für eine gute Idee hielt, das Tier zur Bewerbung eines neuen Games aus dem Zoo in Los Angeles zu befreien. Wenn Springer-Chef Mathias Döpfner nun die Chefredaktion der Bild-Zeitung absetzt, drängt sich, weil alles so verrückt ist, die Anschlussfrage auf: Das soll nicht Werbung sein für Benjamin von Stuckrad-Barres im April erscheinenden Roman, in dem es um ein fiktives Medienhaus, Macht, Sex und Männerfreundschaft gehen wird, nein?