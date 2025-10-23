Am Nachmittag wurde hier noch Weltpolitik verhandelt, US-Vizepräsident J. D. Vance war zu Gast. Jetzt, am Mittwochabend, strahlte Mathias Döpfner in der Residenz des israelischen Präsidenten, den der Springer-Verleger mit seiner enormen Körpergröße um mehr als einen Kopf überragte. Isaac Herzog hatte ihm soeben die „Medal of Honor“ des Landes Israel übergeben, und der Medienmann aus Deutschland bekannte gerührt, unglaublich dankbar und „sehr glücklich“ zu sein. Die Ehrenmedaille, die höchste, die der jüdische Staat zu vergeben hat, sei „die bedeutendste und emotionalste Auszeichnung, die ich je in meinem Leben erhalten habe – und die ich jemals erhalten werde“.