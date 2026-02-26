Zum Hauptinhalt springen

Springer-KonzernEr macht sich die „Welt“, wie sie ihm gefällt

Lesezeit: 8 Min.

Mathias Döpfner, der Vorstandsvorsitzende des Medienkonzerns Axel Springer.
Mathias Döpfner, der Vorstandsvorsitzende des Medienkonzerns Axel Springer. (Foto: Collage: Felix Hunger; imago-images)

Recherchen rund um den Rücktritt des „Welt“-Chefredakteurs Jan Philipp Burgard legen nahe: Bei Axel Springer konnte auch nach der Affäre Reichelt noch in hohe Ämter gelangen, wem sexuell übergriffiges Verhalten vorgeworfen wird. Zumindest, wenn es nach CEO Mathias Döpfner geht.

Von Moritz Baumstieger, Aurelie von Blazekovic, Sara Peschke und Thore Rausch

Als Mathias Döpfner vergangenen Sommer im Podcast „Hotel Matze“ nach seinem größten Fehler in der Causa Reichelt gefragt wurde, sagte er: „Vertrauen.“ Er habe einfach zu viel davon, auch in den falschen Momenten.

