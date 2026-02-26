Als Mathias Döpfner vergangenen Sommer im Podcast „Hotel Matze“ nach seinem größten Fehler in der Causa Reichelt gefragt wurde, sagte er: „Vertrauen.“ Er habe einfach zu viel davon, auch in den falschen Momenten.
Springer-KonzernEr macht sich die „Welt“, wie sie ihm gefällt
Recherchen rund um den Rücktritt des „Welt“-Chefredakteurs Jan Philipp Burgard legen nahe: Bei Axel Springer konnte auch nach der Affäre Reichelt noch in hohe Ämter gelangen, wem sexuell übergriffiges Verhalten vorgeworfen wird. Zumindest, wenn es nach CEO Mathias Döpfner geht.
Von Moritz Baumstieger, Aurelie von Blazekovic, Sara Peschke und Thore Rausch
