Der Springer-Chef Mathias Döpfner erzählt im Podcast „Hotel Matze“ in aller Ruhe seine Sicht auf den Fall Julian Reichelt. Angst vor Kritik muss er nicht haben. Über Laberpodcasts als Rechtfertigungsplattformen für gestrauchelte Prominente.

Von Bernhard Heckler

Weil Mathias Döpfner ein kluger Medienprofi ist, weiß er natürlich, dass es im Bereich der Podcasts gerade bemerkenswerte Möglichkeiten gibt: Spezielle Laber-Podcasts sind zu beliebten Plattformen für in Rechtfertigungszwang geratene Prominente geworden, die ohne große kritische Gegenwehr einen Klangteppich ihrer Sicht auf die Dinge ausbreiten können. Man könnte sagen, in diesem Bereich ist der Interviewpodcast „Hotel Matze“ marktführend. Bisher apologetisch in eigener Sache unterwegs waren hier nur zum Beispiel: Til Schweiger, Jan Ullrich, Fynn Kliemann. Das Hotel Matze ist ein schwarz-weiß-zitronengelbes Haus der Einfühlsamkeit mit viel Platz für seelenvolle Gespräche. Im grauen und unwirtlichen Straßenzug der kritischen, medialen Öffentlichkeit daher auch eine beliebte Adresse für kritikgeplagte Politiker wie Robert Habeck, Friedrich Merz oder Christian Lindner. Eine Einladung hat sich auch der skandalgebeutelte Springer-Chef Mathias Döpfner nicht entgehen lassen.