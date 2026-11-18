Wie Mathias Döpfner mal so bedürftig war, dass er keine Steuern mehr zahlen konnte. Und was „Bild“ und Deutsche Bank darunter verstehen, wenn es heißt: „Wir haben nichts zu verbergen!“

Jan C. Wehmeyer trägt den Titel „Ressortleiter Investigative Recherche“ bei Bild. Üblicherweise bedeutet ein solcher Job, Dinge herauszufinden, die andere lieber aus der Öffentlichkeit gehalten hätten. In dieser Woche nun war Wehmeyers Aufgabe als Investigativchef, einem Unternehmen, das von einer solchen unangenehmen Enthüllung betroffen ist, die freundliche Gelegenheit zu einer Erwiderung zu geben: Christian Sewing, dem Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Bank.