Friede Springer schenkte dem Vorstandschef einst große Anteile an Axel Springer. Laut einem Datenleck bei der Deutschen Bank nutzte Döpfner eine Verschonungsregelung, um Steuern zu vermeiden.

Es gibt nur wenige Vorstandsvorsitzende in Deutschland, die so lange im Amt sind wie er: 2002 wurde Mathias Döpfner, 63, Vorstandsvorsitzender von Axel Springer (Welt, Bild, Politico), im kommenden Jahr führt er das 80 Jahre alte Medienunternehmen ein Vierteljahrhundert. Er habe ja schon „Veteranenstatus“, sagte er mal der SZ und fügte damals an: „Ich bleibe, solange es mir Gesundheit und wirtschaftlicher Erfolg erlauben.“