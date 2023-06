Interview von Claudia Tieschky

Als Martina Zöllner Kulturchefin im RBB war, entstanden Serien wie Legal Affairs, Warten auf'n Bus, Mapa oder der Podcast Cui Bono: WTF happened to Ken Jebsen? Seit April ist sie nun die Programmdirektorin des Senders - nachdem Vorgänger Jan Schulte-Kellinghaus im Zusammenhang mit der Schlesinger-Affäre seinen Abschied genommen hatte. Zöllner muss jetzt massiv am Programm sparen. Und wer an der Senderspitze künftig das Sagen hat - auch noch unklar. In ihrem neuen Büro im Haus des Rundfunks an der Masurenallee prangte anfangs noch der im Sender inzwischen sehr ungeliebte RBB-Werbespruch aus der Schlesinger-Zeit an der Wand: "Bloß nicht langweilen." Zöllner hat dann ein paar Buchstaben abgekratzt. An der Wand steht nun ein beinah poetisches: "Ich weile".