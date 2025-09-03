Zum Hauptinhalt springen

Söder bei „Markus Lanz“„Finden Sie das, was Herr Lanz sagt, gerecht?“

Lesezeit: 2 Min.

Statt über ungleiche Vermögensverteilung spricht Söder lieber über den Länderfinanzausgleich.
Statt über ungleiche Vermögensverteilung spricht Söder lieber über den Länderfinanzausgleich. (Foto: Cornelia Lehmann)

Der TV-Moderator versucht, den CSU-Chef in eine Debatte über soziale Gerechtigkeit und Vermögensungleichheit zu verwickeln. Doch der hat offenbar ein anderes Verständnis davon, was gerecht ist und was nicht.

Von Thomas Balbierer

Markus Lanz hat es versucht, mehrmals. Er hat den Oberkörper nach vorn gebeugt, die Hände auf die Knie gestemmt und das Sakko gestrafft. Hat angestrengt in seinen Zetteln geblättert und auf seinen Sitznachbarn eingeredet. Und immer wieder stellte er seinem Studiogast Markus Söder am Dienstagabend diese eine Frage: „Ist das gerecht?“

