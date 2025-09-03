Söder bei „Markus Lanz“ „Finden Sie das, was Herr Lanz sagt, gerecht?“ 3. September 2025, 3:01 Uhr | Lesezeit: 2 Min. |

Statt über ungleiche Vermögensverteilung spricht Söder lieber über den Länderfinanzausgleich. (Foto: Cornelia Lehmann)

Der TV-Moderator versucht, den CSU-Chef in eine Debatte über soziale Gerechtigkeit und Vermögensungleichheit zu verwickeln. Doch der hat offenbar ein anderes Verständnis davon, was gerecht ist und was nicht.

Von Thomas Balbierer

