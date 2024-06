Markus Lanz bringt die Fußballnation nach dem Einzug ins Achtelfinale ins Bett. Markus Söder darf patriotisch das Nachtlied singen. Warum wird eigentlich so wenig über die politische Vereinnahmung des Sports diskutiert?

Von Johannes Korsche

Nein, das neue Fanartikel-Modell des DFB hat es nicht getan: Markus Söder hat im Lanz-Studio kein einziges Schland-Utensil an. Blauer Anzug, weißes Hemd – als ob gerade absolut nichts Besonderes los ist im Land. Um diese erste (von sehr wenigen) Erkenntnissen des Lanz-Abends in seiner ganzen Tragweite zu begreifen, muss man kurz auf die Vorgeschichte dieser Talkrunde eingehen, die sich ja spielplanbedingt zur Aufgabe gemacht hat, eine bier- und siegseelige Fußballnation am Achtelfinal-Einzugs-Abend der Heim-EM ins Bett zu bringen.