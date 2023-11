Markus Söder bei "Maischberger":Ich, Söder, Chef

Von Josef Kelnberger

Wenn Markus Söder eines fernen Tages als bayerischer Ministerpräsident aufhört, wird er bestimmt irgendwas mit Fernsehen machen. Er hat da früher schon Berufserfahrung gesammelt, im Fernsehen fühlt er sich wohl, da blüht er auf. Vielleicht wird er also eine Talkshow übernehmen - wobei, Talkshow, das ist vielleicht nicht das richtige Format, denn da müsste er Leuten zuhören, am liebsten hört er sich ja doch selbst reden. Es böte sich also an: Solo für Söder, oder noch besser: Ich, Söder, Chef.