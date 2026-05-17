Man soll Menschen nicht nach ihrem Äußeren beurteilen. Politiker natürlich ebenso wenig, zum aktuellen Imagewandel von CSU-Chef Markus Söder gehört allerdings auch ein optischer. So sitzt er am Sonntagabend bei Caren Miosga mit Anzug und Krawatte, während er zuletzt eher leger aufgetreten ist. Ohne Krawatte, oft mit Strickweste, es soll Leute in der CSU geben, die das Outfit des bayerischen Ministerpräsidenten gelegentlich unpassend fanden.