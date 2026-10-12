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„Caren Miosga“CDU-Stimmen in Sachsen-Anhalt für die AfD? Für Söder nicht ausgeschlossen

Lesezeit: 4 Min.

Markus Söder (CSU) zu Gast bei Caren Miosga.
Markus Söder (CSU) zu Gast bei Caren Miosga.
Thomas Ernst/NDR

Der CSU-Chef sieht eine tiefe Verwundung innerhalb der Union und schließt nicht aus, dass sich Ähnliches bei der Siegmund-Wahl wiederholen könnte. Bei einer Frage kann er sein Mienenspiel nicht kontrollieren.

Von Peter Fahrenholz

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Wie schnell sich das politische Glück wenden kann, dafür ist Markus Söder im Moment ein gutes Beispiel. Vor etwas mehr als zwei Monaten musste sich der CSU-Chef im ARD-Sommerinterview die Turbulenzen in seiner Partei vorhalten lassen und reagierte darauf sichtlich genervt. „Das ist ein ziemlich zusammengemixtes Stück“, pampte er da die Interviewerin nach einem Einspieler an, in dem diverse Misshelligkeiten aufgelistet worden waren.

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