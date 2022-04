Anne Will

Anne Will ließ über härte Sanktionen gegen Russland debattieren.

Muss Deutschland nach den grauenhaften Bildern aus Butscha sofort auf Energie aus Russland verzichten? In der Talkrunde von Anne Will sind sich Lars Klingbeil und Markus Söder einig, dass das nicht geht. Tun sich aber schwer gegen die Argumente der anderen.

Von Peter Fahrenholz, München

Die Diskussion wird seit Beginn des Krieges geführt: Tut Deutschland genug, um der Ukraine zu helfen und zugleich Putins Kriegskasse auszutrocknen? Können die europäischen Nachbarn die vorsichtige deutsche Linie überhaupt noch verstehen? In der Talkrunde von Anne Will zeigt sich, dass die Politik angesichts der schrecklichen Bilder aus Butscha unter immer stärkeren Druck gerät und die Forderungen nach härteren Reaktionen an Wucht gewinnen.