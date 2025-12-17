Das Ende des Jahres hat begonnen. Zumindest im ZDF. Mit einer ganzen Parade prominenter Gäste hat Markus Lanz in seiner Show auf das zurückgeschaut, was 2025 passiert ist. In einem Jahr, das „reihenweise alte Gewissheiten abgeräumt“ hat, um es mit seinen Worten zu sagen. Das mag stimmen. In der Sendung selbst scheint dann aber doch eher alles beim Alten zu sein, zumindest nach ZDF-Jahresrückblickstandards.
„Markus Lanz“Ach, das war ja auch noch
Lesezeit: 2 Min.
Ein Interview mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskij ist das Highlight des Jahresrückblicks bei Markus Lanz. Aber warum hat man fast nichts davon gesehen?
Von Ann-Marlen Hoolt
„Maybrit Illner“:„Diese Leute sehen die Ukraine als Business-Case“
Nach Donald Trumps Kampfansage an die EU betreiben Sicherheitspolitiker bei Maybrit Illner Gruppentherapie. Der zugeschaltete Vitali Klitschko bemüht sich um Aufmunterung. Doch die Runde ist sich einig: Der große Clash kommt – und zwar bald.
Lesen Sie mehr zum Thema