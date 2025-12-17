Zum Hauptinhalt springen

„Markus Lanz“Ach, das war ja auch noch

Beim Jahresrückblick im ZDF hat Markus Lanz den ganz großen Rundumschlag versucht.
Ein Interview mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskij ist das Highlight des Jahresrückblicks bei Markus Lanz. Aber warum hat man fast nichts davon gesehen?

Von Ann-Marlen Hoolt

Das Ende des Jahres hat begonnen. Zumindest im ZDF. Mit einer ganzen Parade prominenter Gäste hat Markus Lanz in seiner Show auf das zurückgeschaut, was 2025 passiert ist. In einem Jahr, das „reihenweise alte Gewissheiten abgeräumt“ hat, um es mit seinen Worten zu sagen. Das mag stimmen. In der Sendung selbst scheint dann aber doch eher alles beim Alten zu sein, zumindest nach ZDF-Jahresrückblickstandards.

