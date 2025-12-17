Das Ende des Jahres hat begonnen. Zumindest im ZDF. Mit einer ganzen Parade prominenter Gäste hat Markus Lanz in seiner Show auf das zurückgeschaut, was 2025 passiert ist. In einem Jahr, das „reihenweise alte Gewissheiten abgeräumt“ hat, um es mit seinen Worten zu sagen. Das mag stimmen. In der Sendung selbst scheint dann aber doch eher alles beim Alten zu sein, zumindest nach ZDF-Jahresrückblickstandards.