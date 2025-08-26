Die Sommerpause ist vorbei. Und der frisch von den Dolomiten ins Studio zurückgekehrte Markus Lanz zeigt sich sofort in Bestform. Er ist der Paragleiter unter den deutschen Talkmastern.

Von Bernhard Heckler

Nach dreiunddreißig fetten Tagen Sommerpause heißt es um Punkt 22.45 Uhr am 26. August 2025: Lanz ist wieder da. Der Südtiroler Talk-Maestro wirkt gut erholt. Recherchen ergeben: Seinen Urlaub hat er unter anderem in den heimischen Dolomiten verbracht, mit einem Paragleiter-Tandemflug. Die lokale Publikation „Südtirol News“ weiß zu berichten: „Gestartet wurde hoch oben am Berg. Gemeinsam mit einem erfahrenen Piloten glitt Lanz über den Brunecker Talkessel, mit freiem Blick auf die umliegenden Gipfel und Täler. Auf Bildern des örtlichen Flugveranstalters wirkt der 55-Jährige entspannt, das breite Lächeln verrät: Der Ausflug in die Lüfte hat Eindruck hinterlassen.“