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Markus LanzEin lehrreicher Ausflug in die Todeszone

Lesezeit: 2 Min.

Markus Lanz, Andreas Rödder, Robin Alexander, Nina Kolleck und Herfried Münkler.
Markus Lanz, Andreas Rödder, Robin Alexander, Nina Kolleck und Herfried Münkler.
Markus Hertrich

Der Historiker Andreas Rödder will die Brandmauer zur AfD durch rote Linien ersetzen. Ein Weg aus der politischen Lähmung Deutschlands? Markus Lanz moderiert eine kluge Debatte.

Von Josef Kelnberger

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Er habe an diesem Abend sehr viel gelernt, sagt Markus Lanz am Ende der 75 Sendeminuten. Das klingt verdächtig nach Floskel, aber in dieser Nacht von Donnerstag auf Freitag hat man tatsächlich viel gelernt über die Ursachen der politischen Krise, in der Deutschland steckt. Die Debatte führte über Freud, Kierkegaard und den postmodernen Dekonstruktivismus tatsächlich zur Idee, und jetzt nicht erschrecken: die Brandmauer zur AfD einzureißen.

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