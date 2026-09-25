Er habe an diesem Abend sehr viel gelernt, sagt Markus Lanz am Ende der 75 Sendeminuten. Das klingt verdächtig nach Floskel, aber in dieser Nacht von Donnerstag auf Freitag hat man tatsächlich viel gelernt über die Ursachen der politischen Krise, in der Deutschland steckt. Die Debatte führte über Freud, Kierkegaard und den postmodernen Dekonstruktivismus tatsächlich zur Idee, und jetzt nicht erschrecken: die Brandmauer zur AfD einzureißen.