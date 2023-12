Von Marlene Knobloch

Wer zeigen will, wie schlecht sich ein Gast benimmt, muss am Esstisch wie im Fernsehstudio eigentlich nicht mehr tun als die eigenen Manieren zu wahren. Höflich begrüßen. Den guten Rotwein, die guten Fragen anbieten. Genau zuhören, um genau nachzuhaken. Spätestens, wenn jemand einsam schmatzt, Ketchup aufs Tartar kippt oder hektisch aufs nächste Thema ausweicht, sich verhaspelt und herumirrt, sieht der Zuschauer Lücken, Ungereimtheiten, fühlt sich unangenehm berührt, stört sich vielleicht. Was Markus Lanz allerdings an diesem Abend in der Runde mit dem AfD-Chef Tino Chrupalla veranstaltet, ist eine fatale Demonstration, wie man das eigene Niveau versenkt.