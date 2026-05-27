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„Markus Lanz“Gabriel kann verstehen, dass die Deutschen „stinksauer“ sind

Lesezeit: 2 Min.

Hätte man ihn mal früher gefragt: Sigmar Gabriel (re.) im Gespräch mit Markus Lanz.
Hätte man ihn mal früher gefragt: Sigmar Gabriel (re.) im Gespräch mit Markus Lanz. Cornelia Lehmann/ZDF

Ob Iran, Ukraine oder deutsche Krise: Der ehemalige SPD-Vorsitzende verteilt bei „Markus Lanz“ großzügig Ratschläge. Aber Vorsicht: Widerspruch mag er nicht.

Von Josef Kelnberger

Am Mittwochmorgen um halb eins, nach 75 Minuten Talk bei Lanz, traut man Sigmar Gabriel fast alles zu. Sollte der frühere SPD-Vorsitzende nicht eigentlich als Vermittler im Ukraine-Krieg und im Iran-Krieg tätig werden – und am besten auch noch als Ratgeber für die Bundesregierung? Er vermittelt jedenfalls den Eindruck, als habe er früher alles richtig gemacht und wisse heute alles besser. Nur Vorsicht, widersprechen sollte man ihm nicht. Dann wird er pampig.

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